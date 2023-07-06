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  • Александр Григоров
    какие проблемы ..легла раздвинула и спи дальше)))))))))...А вот из за дам не дам многие и разводятся ...обвиняю мужей...Почему некоторые ...

Почему некоторые женщины используют близость в браке для манипуляций и шантажа

Почему некоторые женщины используют близость в браке для манипуляций и шантажа

И снова вопрос в редакцию. Просят раскрыть во всех деталях явление так называемой бытовой проституции – то есть ситуации, когда не какие-то чужие платные барышни, а родная жена пытается продать тебе секс.

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Комментарии
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Александр Григоров
какие проблемы ..легла раздвинула и спи дальше)))))))))...А вот из за дам не дам многие и разводятся ...обвиняю мужей что они с соседкой переспали
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15 час.
Ирина Черных
Брак - это узаконенная проституция. (Карл Маркс)
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10 час.
Леонид Руси
Не женщины, а имеющие власть... женщины. А потому, что у них большой выбор всегда и везде... А ты пыхти доказывай что ты ей нужен
Ответить
2 час.

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