И снова вопрос в редакцию. Просят раскрыть во всех деталях явление так называемой бытовой проституции – то есть ситуации, когда не какие-то чужие платные барышни, а родная жена пытается продать тебе секс.
Почему некоторые женщины используют близость в браке для манипуляций и шантажа
Комментарии
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Александр Григоров
какие проблемы ..легла раздвинула и спи дальше)))))))))...А вот из за дам не дам многие и разводятся ...обвиняю мужей что они с соседкой переспали
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15 час.
Ирина Черных
Брак - это узаконенная проституция. (Карл Маркс)
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10 час.
Леонид Руси
Не женщины, а имеющие власть... женщины. А потому, что у них большой выбор всегда и везде... А ты пыхти доказывай что ты ей нужен
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2 час.
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