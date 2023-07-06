Почему некоторые женщины используют близость в браке для манипуляций и шантажа

какие проблемы ..легла раздвинула и спи дальше)))))))))...А вот из за дам не дам многие и разводятся ...обвиняю мужей что они с соседкой переспали

Леонид Руси

Не женщины, а имеющие власть... женщины. А потому, что у них большой выбор всегда и везде... А ты пыхти доказывай что ты ей нужен