Кириенко провел заседание обновленного состава «Защитников Отечества»

МОСКВА, 20 марта, ФедералПресс. Одним из важнейших направлений работы фонда «Защитники Отечества» является сбор и анализ обратной связи, мониторинг удовлетворенности ветеранов и их семей с последующим докладом президенту РФ.
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