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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России предложил выдавать госуслуги по одному заявлению

В России предложил выдавать госуслуги по одному заявлению

Такой подход позволит избавить граждан от необходимости собирать десятки справок и подавать отдельные заявки на каждую меру поддержки Сергей Миронов, председатель партии "Справедливая Россия", выступил с предложением о внедрении в России системы предоставления государственных услуг по принципу "одного заявления", сообщает агентство ТАСС.

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