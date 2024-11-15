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Захар Прилепин: Второй бюст Сталина установлен в Чувашии

Захар Прилепин: Второй бюст Сталина установлен в Чувашии

Второй бюст Сталина установлен в Чувашии. В деревне Хорабыр Красночетайского района 7 ноября торжественно был открыт бюст Сталина.

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Комментарии
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рубцова галина
Лицом к лицу Лица не увидать. Большое видится на расстоянье  С.Есенин
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6 час.
николай николай
Когда в Оренбурге и Орске поставят памятник , чтобы в Актобе ( Казахстане ) видно было . надо срочно уважить ветеранов и участников вов .
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29 мин.
Александр Попов
А где наши штатные горлопаны?
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1 мин.

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