Алла Пугачева поделилась планами на будущее

Певица Алла Пугачева рассказал о приватном разговоре Андрей Мисин. Композитор и музыкант Андрей Мисин, как он уверяет, является одним из немногих, с кем Алла Пугачева поддерживает связь после отъезда из России.
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