БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 314 подписчиков

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Свежие комментарии

  • николай николай
    Демократы виноваты"ЗАЩИЩАТЬ НЕ БУДЕ...
  • Бурят Бурятов
    Так я об этом же,,,,В Казахстане полн...
  • Малк
    Просто эти пресловутые "главы диаспор" привыкли, что они в регионах "пуп Земли", потому как башляют всем подряд. Как ..."ЗАЩИЩАТЬ НЕ БУДЕ...

Россия от Одессы до Харькова — это только начало

Россия от Одессы до Харькова — это только начало

Почему территориальная целостность Украины больше не заботит Запад Светлана Гомзикова Фото: Александр Река/ТАСС Материал комментируют: Богдан Безпалько Украина должна смириться с неминуемым и перестать сопротивляться, поскольку раздел страны уже выглядит хорошим вариантом.

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Комментарии
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вага карлито
Инициатива  ведет всегда к перелому !  Он назревает и потому  все силы врагов направлены на нивелирование наших успехов! Их по прежнему  не желают признавать в полной мере! Уничтожение  армии укровояк идет успешно!) Продолжение наращивания усилий в этом плане ответит на вопрос инерционности которая мешает пока осознать   врагам что происходит! Делить они давно готовы!)) Главное  подвести  к обвалу сопротивления и  пока все к этому идет!
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2 час.
Аркадий Шацкий
В феврале 22-го тоже надеялись на свержение украинцами власти.
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1 час.

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