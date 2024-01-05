Почему территориальная целостность Украины больше не заботит Запад Светлана Гомзикова Фото: Александр Река/ТАСС Материал комментируют: Богдан Безпалько Украина должна смириться с неминуемым и перестать сопротивляться, поскольку раздел страны уже выглядит хорошим вариантом.
Россия от Одессы до Харькова — это только начало
Комментарии
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вага карлито
Инициатива ведет всегда к перелому ! Он назревает и потому все силы врагов направлены на нивелирование наших успехов! Их по прежнему не желают признавать в полной мере! Уничтожение армии укровояк идет успешно!) Продолжение наращивания усилий в этом плане ответит на вопрос инерционности которая мешает пока осознать врагам что происходит! Делить они давно готовы!)) Главное подвести к обвалу сопротивления и пока все к этому идет!
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2 час.
Аркадий Шацкий
В феврале 22-го тоже надеялись на свержение украинцами власти.
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1 час.
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