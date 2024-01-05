Россия от Одессы до Харькова — это только начало

вага карлито

Инициатива ведет всегда к перелому ! Он назревает и потому все силы врагов направлены на нивелирование наших успехов! Их по прежнему не желают признавать в полной мере! Уничтожение армии укровояк идет успешно!) Продолжение наращивания усилий в этом плане ответит на вопрос инерционности которая мешает пока осознать врагам что происходит! Делить они давно готовы!)) Главное подвести к обвалу сопротивления и пока все к этому идет!