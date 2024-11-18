Специалист по ремонту консолей обнаруживает крутую конструкцию радиатора PS5 Pro

В новой консоли PlayStation 5 Pro компания Sony незаметно изменила дизайн радиатора. Популярный YouTube-канал TronicsFix, посвященный ремонту консолей, обнаружил, что радиатор PS5 Pro не глянцево-гладкий, а имеет прямоугольную спиральную поверхность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии