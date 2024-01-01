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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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40 очков и 13 передач Трэя Янга помогли «Атланте» победить «Вашингтон»

40 очков и 13 передач Трэя Янга помогли «Атланте» победить «Вашингтон»

Лидер «Хоукс» Трэя Янг оформил дабл-дабл – 40 очков и 13 передач. На счету разыгрывающего 11 из 19 с игры (4 из 8 из-за дуги), 14 из 19 с линии штрафных, а также 3 подбора, 3 перехвата и 5 потерь.

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