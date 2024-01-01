40 очков и 13 передач Трэя Янга помогли «Атланте» победить «Вашингтон»

Лидер «Хоукс» Трэя Янг оформил дабл-дабл – 40 очков и 13 передач. На счету разыгрывающего 11 из 19 с игры (4 из 8 из-за дуги), 14 из 19 с линии штрафных, а также 3 подбора, 3 перехвата и 5 потерь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Мир мешает России, потому что у них душа испорченная. У русского народа настоящее видение жизни, отсюда и конфликты с Западом». Экс-хавбек «Томи» Крунич про отстранение
- Ивич о России: «Не видел такой чистоты ни в одном городе Европы. Это потрясающе, это культура. Это то, что нельзя привить»
- Моргенштерн* выпустил клип-рекламу 1xBet. Его контракт с букмекером оценивают в 493 млн рублей
Свежие комментарии