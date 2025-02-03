Калужане продолжают убирать мусор с городских улиц

В Калуге вовсю кипит работа на субботниках, 31 января еще несколько улиц освободили от мусора. По поручению градоначальника Дмитрия Денисова сотрудники управлений Горуправы и подведомственных учреждений пятничный рабочий день завершили уборкой мусора с городских территорий.