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Пятеро человек погибли в страшном ДТП в Алматинской области

Пятеро человек погибли в страшном ДТП в Алматинской области

При столкновении трёх автомобилей пятеро человек погибли и трое были травмированы. Как сообщает департамент полиции Алматинской области, 24 декабря в Жамбылском районе произошло столкновение автомашин — Toyota Camry, Daewoo Nexia и Daf Trucks N.

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