59 россиян провели хотя бы 1 матч в этом сезоне НХЛ. В прошлом сезоне было 66, рекорд – 72

В рамках прошедшего игрового дня два российских хоккеиста провели свои первые матчи в сезоне. Форвард «Нэшвилла» Федор Свечков дебютировал в лиге в матче с «Виннипегом» (4:1), форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко сыграл против «Нью-Джерси» (2:3).