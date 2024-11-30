Полиция и ФСБ провели рейд в клубах Москвы

В одном из заведений пропагандировали ЛГБТ, заявили в МВДСотрудники полиции и ФСБ провели рейд в ночном клубе на Складочной улице на северо-востоке Москвы, поскольку, по оперативной информации, там пропагандировали ЛГБТ*, сообщает столичный главк МВД.