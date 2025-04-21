У главного краша россиянок из «Роскосмоса» появился новый заместитель

Ранее занимавший должность старшего вице-президента по инновационному развитию в компании «Ростелеком» Борис Глазков, был назначен на пост заместителя генерального директора государственной корпорации «Роскосмос».
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