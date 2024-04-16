«Советский Ходжа Насреддин»: за что чекисты убили Карла Радека

За пересказ политических анекдотов в СССР можно было поплатиться свободой или даже жизнью. Однако сам автор шуток про Сталина – журналист Карл Радек (Копель Собельсон) – до поры до времени избегал репрессий.
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