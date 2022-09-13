Парламентская газета

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Россияне поехали за вещами в Казахстан и Финляндию

Россияне поехали за вещами в Казахстан и Финляндию

По данным Центробанка, после сокращения импортных поставок из-за санкций, ухода из страны зарубежных поставщиков в июле — августе вырос спрос россиян на шоп-туры в государства ближнего зарубежья, в том числе за товарами ушедших из России брендов.

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