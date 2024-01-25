Исполнять полномочия мэра Новосибирска с 26 января будет Олег Клемешов

Исполнять полномочия мэра Новосибирска с пятницы, 26 января 2024 года, будет Олег Клемешов. В пресс-службе мэрии города заявила, что в четверг, 25 января, официально досрочно прекратил полномочия главы муниципального образования в связи с отставкой по собственному желанию мэр Новосибирска Анатолий Локоть.