Трамп еще раз подчеркивает свою приверженность превращению США в криптостолицу

На конференции Future Investment Initiative в Майами президент Дональд Трамп заявил, что США намерены оставаться лидером во всех сферах, включая криптовалюты, что помогает биткоину достигать рекордных высот.
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