В Канаде пригрозили прекратить поставки энергоносителей в США из-за Трампа

Канада прекратит поставлять в США энергоносители и электроэнергию, если избранный американский президент Дональд Трамп исполнит обещание ввести тарифы в размере 25% на все канадские товары, заявил глава канадской провинции Онтарио Даг Форд 12 декабря после совещания главы регионов по тарифам.