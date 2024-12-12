В Канаде пригрозили прекратить поставки энергоносителей в США из-за Трампа

Канада прекратит поставлять в США энергоносители и электроэнергию, если избранный американский президент Дональд Трамп исполнит обещание ввести тарифы в размере 25% на все канадские товары, заявил глава канадской провинции Онтарио Даг Форд 12 декабря после совещания главы регионов по тарифам.
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