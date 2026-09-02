Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мигранты, представившись сотрудниками ФСБ, напали на подростков в Одинцово. Три раза вызывали — полиция не приехала

Мигранты, представившись сотрудниками ФСБ, напали на подростков в Одинцово. Три раза вызывали — полиция не приехала

Банальные посиделки в кафе превратились в низкосортный криминальный боевик. В подмосковном Одинцово группа «ценных специалистов» во главе с женщиной так оскорбились соседством с обычными подростками, что перешли к откровенным угрозам и рукоприкладству.

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ВладимиР

Прекрасно знаю этот поселок ВНИИСОК. Живу неподалеку. Половина жителей этого поселка мигранты. В близлежащих магазинах нет ни одного русского продавца. Не мудрено, что они чувствуют себя хозяевами!