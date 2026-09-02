Мигранты, представившись сотрудниками ФСБ, напали на подростков в Одинцово. Три раза вызывали — полиция не приехала

Банальные посиделки в кафе превратились в низкосортный криминальный боевик. В подмосковном Одинцово группа «ценных специалистов» во главе с женщиной так оскорбились соседством с обычными подростками, что перешли к откровенным угрозам и рукоприкладству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Безнаказанно прыгают на Росгвардию, кто бы прострелил им колени или головы?» - в сети обсуждают происшествие с «ценными специалистами» в Уфе
- Югра сказала "нет": мигранты узнали, что пособие "Расту в Югре" теперь только для граждан РФ — и реакция оказалась жёстче, чем ждали власти
- В ХМАО приезжие собрали толпу чтобы расправиться с дружинниками. Уже раздаются крики: «Это наш город!».
Свежие комментарии
- В ХМАО приезжие с...
- «Нас дружбе народ...
- В ХМАО приезжие с...
Прекрасно знаю этот поселок ВНИИСОК. Живу неподалеку. Половина жителей этого поселка мигранты. В близлежащих магазинах нет ни одного русского продавца. Не мудрено, что они чувствуют себя хозяевами!
Возможно, проблему следовало решать без участия полиции.
С помощью подручных средств.
Если она не едет на место одного нападения, то наверное и на второе тоже не поедет.
Полиция испугалась... хулиганов...