20+ идей маникюра от пользователей сети, которые хочется повторить

Весна близко, а значит, пришло время обновить маникюр. Вот несколько идей для тех, кто ищет неординарный дизайн ногтей перед походом к мастеру: от просто любопытных оттенков до смелых решений для самых творческих.
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