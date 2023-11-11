Cruise вынуждена приступить к сокращению персонала, обслуживавшего её беспилотные такси

Имевшее место в начале октября дорожно-транспортное происшествие в Сан-Франциско оказало существенное влияние на деятельность компании Cruise, которая с августа обладала разрешением на коммерческую эксплуатацию беспилотных такси в этом городе.
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