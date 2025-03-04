"Последствия будут сокрушительными". В мире оценили отказ США от военной помощи Киеву

Наблюдатели считают, что поддержка Европы не сможет полностью заменить американскую Президент США Дональд Трамп снова проявил характер - дал указание приостановить всю военную помощь Украине, сообщает агентство Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии