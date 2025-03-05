В ГД внесен проект о штрафах для мигрантов при нарушениях найма жилья

Для мигрантов предлагают ужесточить требования к найму жилья, а также ввести штрафы за нарушения. Пакет законопроектов об этом внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, а также сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин.