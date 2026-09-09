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Топ-5 недооцененных валют или кто сместил с первой строчки рубль

Топ-5 недооцененных валют или кто сместил с первой строчки рубль

Исследование показал, что в топ-5 недооцененных валют рубль перешел на пятое место. Его сместили с первой строчки рейтинга – теперь ее занимает филиппинский песо.

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