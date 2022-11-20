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Франция никого не вызовет на замену травмированному Бензема. Дешам подтвердил

Сборная Франции не вызовет игрока на замену травмированному Кариму Бензема. Об этом сообщил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

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