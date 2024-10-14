NYP: ФБР не считает покушением на Трампа инцидент в Калифорнии

Федеральное бюро расследований не считает, что на митинге в Калифорнии планировалось покушение на бывшего американского лидера и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщает New York Post со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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