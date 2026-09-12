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ИА Регнум

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Российский теннисист Карен Хачанов проиграл в полуфинале US Open немцу

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл в полуфинале US Open немцу

Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в финал Открытого чемпионата США по теннису (US Open). В полуфинальном матче он проиграл немцу Александру Звереву.

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