РФПИ готовит пять совместных проектов с Китаем

РИА Новости/Павел Львов В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) назвали пять совместных проектов с Китаем, по которым ведется работа, о чем рассказал журналистам генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии