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Во всем виновата «Дебби»: на пляж Флориды вынесло 30 кг кокаина

Во всем виновата «Дебби»: на пляж Флориды вынесло 30 кг кокаина

Цена партии может достигать 1 млн долларов.Из-за урагана «Дебби» более 30 кг кокаина вынесло на пляж Флориды.

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