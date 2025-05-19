Почему переднюю панель авто называют «торпедой»

В автомобильном сленге слово "торпеда" давно стало обыденным. Именно так водители называют переднюю панель в салоне автомобиля - ту самую поверхность под лобовым стеклом, где находятся воздуховоды, бардачок, мультимедиа и множество других элементов.
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