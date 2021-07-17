Погрузка лука за 10000 рублей в день. Почему местные не хотят работать за такие деньги

Погрузка лука за 10000 рублей в день. Почему местные не хотят работать за такие деньги

Автобус мягко лавировал между однотипными серыми домами, с яркими вывесками. Домами похожими на дома в Сеуле, в Тэгу, в Пусане и в любых других городах Южной Кореи.

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Нина Третьякова
Да, не позавидуешь! Эта работа, как кнут и пряник!

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