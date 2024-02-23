Минобр Новосибирской области: произошла подмена информационных материалов

В официальной группе Министерства образования Новосибирской области в социальное сети ВКонтакте, размещен официальный комментарий о ситуации с учительницей русского языка и литературы из Куйбышева Марины Львовой: По поводу данного инцидента министерство образования Новосибирской области сообщает.
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