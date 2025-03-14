Группа ОПЕК+ начала поставлять рекордные объемы нефти на рынок

Будни мужчин. Все что нам интересно

Крупнейшие производители нефти на Ближнем Востоке экспортируют рекордные объемы нефти и нефтепродуктов, что снижает общее влияние сокращения добычи сырья на рынок, сообщает Reuters со ссылкой на данные отслеживания потоков и аналитиков.