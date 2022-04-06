Центробанк РФ оценил возможность обхода санкций с помощью криптовалют

Зампредседателя Банка России Ксения Юдаева в ответе на обращение депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина заявила о том, что использование криптовалют с целью обхода санкций, особенно если речь идет о крупных платежах, невозможно.
Зампредседателя Банка России Ксения Юдаева в ответе на обращение депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина заявила о том, что использование криптовалют с целью обхода санкций, особенно если речь идет о крупных платежах, невозможно.
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