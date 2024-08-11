Стоянов сыграл танцующего Брежнева. Ничего с 1990-х годов не изменилось?

Актёр Юрий Стоянов сыграл танцующего Брежнева в новом сериале о московской Олимпиаде. Неужели в нашей культуре ничего с 1990-х годов не изменилось?Сериал "Игры", премьера которого состоялась недавно, заслуживает отдельного вдумчивого разговора, а пока что обратим внимание на одного из наиболее ярких персонажей этого проекта.