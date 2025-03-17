Молодой житель Питкяранты получил уголовное дело из-за 4 тысяч рублей

Из-за некрупной суммы пострадал невиновный, а полиция провела расследование. Дело было в Питкяранте. Как рассказали в МВД Карелии, в отделение МВД России «Питкярантское» поступило заявление от представителей микрофинансовой организации.
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