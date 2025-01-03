Сказка о бедняке Оскюс-ооле и его мудрых работниках

Специально для зимнего номера «Сноба» Вера Богданова, автор романов «Павел Чжан и прочие речные твари», «Сезон отравленных плодов» и «Семь способов засолки душ», написала бизнес-ориентированный и очень жизненный рассказ о бедняке Оскюс-ооле и его мудрых работниках.