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Сказка о бедняке Оскюс-ооле и его мудрых работниках

Сказка о бедняке Оскюс-ооле и его мудрых работниках

Специально для зимнего номера «Сноба» Вера Богданова, автор романов «Павел Чжан и прочие речные твари», «Сезон отравленных плодов» и «Семь способов засолки душ», написала бизнес-ориентированный и очень жизненный рассказ о бедняке Оскюс-ооле и его мудрых работниках.

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