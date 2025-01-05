Должностные лица МВД смогут выдворять иностранцев из страны

Должностные лица из российского МВД получат больше возможностей уже в предстоящем месяце. Они смогут сами принимать решения об административном выдворении из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства за некоторые нарушения, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС.