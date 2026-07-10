Российский миллиардер Мельниченко объяснил, как попытки сломать суверенитет России ведут к ядерной катастрофе

9 июля 2026 года британский журнал The Economist опубликовал статью, вызвавшую мощный резонанс. Её автор — один из богатейших российских предпринимателей, совладелец промышленных групп «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко.
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