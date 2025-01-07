Стало известно, когда российские вузы перейдут на новую систему образования

Российские университеты перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года, к этому времени Минобрнауки подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.
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