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  • 59
    За них и воюют! Так получается! Пу, ты где..?Тё всем подсобяни...
  • Алекс Сэм
    Тё всем подсобяни...
  • Анастасия Гончарова
    Без Вольфовича это уже не партия ,а стадо без пастуха!Слуцкий не красне...

Палван знает, или как "закалялся" Алексей Митюшов

Палван знает, или как "закалялся" Алексей Митюшов

Производитель металлоконструкций "Венталл", который через ряд структур подконтрольный бывшему газпромовскому топ-менеджеру Алексею Митюшову, купил очередной актив – на этот раз это завод металлоконструкций в городе Киреевске Тульской области, компания "Спецстройцинк".

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