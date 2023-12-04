Палван знает, или как "закалялся" Алексей Митюшов

Производитель металлоконструкций "Венталл", который через ряд структур подконтрольный бывшему газпромовскому топ-менеджеру Алексею Митюшову, купил очередной актив – на этот раз это завод металлоконструкций в городе Киреевске Тульской области, компания "Спецстройцинк".