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МОСИНФОРМ

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Ярослав Бякин и Светлана Симакова победили в полумарафоне «Моя столица»

Ярослав Бякин и Светлана Симакова победили в полумарафоне «Моя столица»

На IX полумарафоне «Моя столица» определились победители забега на 21,1 километра. Лучший результат среди мужчин показал Ярослав Бякин, среди женщин — Светлана Симакова.

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