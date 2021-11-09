Мы с мужем уезжали к моей маме в другой город. ей требовался уход после операции. Вернулись мы через полгода и офигели: двоюродный брат мужа уговорил их бабушку продать свою долю в квартире и купить ему квартиру.
Брат мужа: «- Они с моей женой не ужились, так что вот вам подарок»
Комментарии
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Александр 24
Выход один - заявление в банк о прекращении ипотеки,всех сожителей послать нахрен ( в том числе и мужа) ,снять самую дешёвенькую квартирку или даже комнатёнку, и начать новую жизнь без захребетников. ( С мужа,конечно,алименты ). Глядишь,как-нибудь обустроитесь. Кстати мои родители в своё время из-за полной нищеты отдавали старшего брата в интернат и забирали только на выходные - возможен и такой вариант? ( Но тогда это было бесплатно - сейчас не знаю ). А иначе второй выход только петля на шею.
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12 час.
Ирина
Александр 24
Выход один - заявление в банк о прекращении ипотеки,всех сожителей послать нахрен ( в том числе и мужа) ,снять самую дешёвенькую квартирку или даже комнатёнку, и начать новую жизнь без захребетников. ( С мужа,конечно,алименты ). Глядишь,как-нибудь обустроитесь. Кстати мои родители в своё время из-за полной нищеты отдавали старшего брата в интернат и забирали только на выходные - возможен и такой вариант? ( Но тогда это было бесплатно - сейчас не знаю ). А иначе второй выход только петля на шею.
Мудрый совет, но судя по изложенной ситуации, автор способен только жаловаться, а подумать, как выжить ей с ребёнком и действовать не утруждается.
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11 час.
Елена игрик
Сначала домой - мать поорет, поорет, да и примет, если не совсем асоциал; легче смотреть на одну недовольеую физию, чем на десять. Это выдох. Именно ВЫДОХ. На кого ипотека, на вас? Это плохо. Отказаться-то от ипотеки вы откажетесь, но первую десятку лет вы платите проценты, основной долг лишь в конце, то есть платеж построен задом наперед. Перечитайте договор - обалдеете, вы останетесь банку должны ао гроб жизни. Если не на вас - ДЕЛАЙТЕ НОГИ. P.S. Откуда вы таких бесхребетных мужиков берете???? Другой бы стеной встал от всяких сволочных, хоть и родственников...
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9 час.
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