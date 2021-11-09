Брат мужа: «- Они с моей женой не ужились, так что вот вам подарок»

Александр 24 Выход один - заявление в банк о прекращении ипотеки,всех сожителей послать нахрен ( в том числе и мужа) ,снять самую дешёвенькую квартирку или даже комнатёнку, и начать новую жизнь без захребетников. ( С мужа,конечно,алименты ). Глядишь,как-нибудь обустроитесь. Кстати мои родители в своё время из-за полной нищеты отдавали старшего брата в интернат и забирали только на выходные - возможен и такой вариант? ( Но тогда это было бесплатно - сейчас не знаю ). А иначе второй выход только петля на шею.

Ирина Александр 24 Выход один - заявление в банк о прекращении ипотеки,всех сожителей послать нахрен ( в том числе и мужа) ,снять самую дешёвенькую квартирку или даже комнатёнку, и начать новую жизнь без захребетников. ( С мужа,конечно,алименты ). Глядишь,как-нибудь обустроитесь. Кстати мои родители в своё время из-за полной нищеты отдавали старшего брата в интернат и забирали только на выходные - возможен и такой вариант? ( Но тогда это было бесплатно - сейчас не знаю ). А иначе второй выход только петля на шею. Мудрый совет, но судя по изложенной ситуации, автор способен только жаловаться, а подумать, как выжить ей с ребёнком и действовать не утруждается.