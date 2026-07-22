Japan’s Power Prices Soar to 3.5-Year High

Japan’s day-ahead spot electricity prices surged on Wednesday to the highest level in three and a half years as soaring fuel costs, heat waves, and a weakening Japanese currency have combined to push power prices higher this summer.
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