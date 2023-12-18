"База на Луне, города на Марсе": Илон Маск обозначил планы на будущее

Американский миллиардер Илон Маск известен тем, что грезит идеями колонизации Марса. Он снова вернулся к этой теме, заявив, что человечество должно заселять другие планеты и именно это будет высшим достижением нашей цивилизации.
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