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Уроженцу Уссурийска, почетному жителю Приморья Валерию Яшину исполнилось 80 лет

Уроженцу Уссурийска, почетному жителю Приморья Валерию Яшину исполнилось 80 лет

В Управлении МВД России по Приморскому краю с 80-летним юбилеем поздравили почетного жителя Приморского края, члена региональной Общественной палаты, председателя регионального Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск полковника внутренней службы в отставке Валерия Ивановича Яшина, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

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