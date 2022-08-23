Уроженцу Уссурийска, почетному жителю Приморья Валерию Яшину исполнилось 80 лет

В Управлении МВД России по Приморскому краю с 80-летним юбилеем поздравили почетного жителя Приморского края, члена региональной Общественной палаты, председателя регионального Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск полковника внутренней службы в отставке Валерия Ивановича Яшина, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.