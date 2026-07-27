Дата God of War: Laufey, перенос Tomb Raider: Catalyst, оценки Halo: Campaign Evolved…

В Steam появились первые отзывы о Halo: Campaign Evolved, также свои обзоры опубликовали журналисты; God of War: Laufey стартует в феврале; отказ Sony от физических версий игр для PlayStation прокомментировали Дэн Хаузер и Ив Гиймо; Tomb Raider: Catalyst перенесли на 2028-й год; студия Warhorse зарегистрировала торговый знак Kingdom Come Salvation — возможно, так будет называться новая часть серии; IO Interactive выпустила патч для 007 First Light .