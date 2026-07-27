stopgame
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

stopgame

4 подписчика

Дата God of War: Laufey, перенос Tomb Raider: Catalyst, оценки Halo: Campaign Evolved…

Дата God of War: Laufey, перенос Tomb Raider: Catalyst, оценки Halo: Campaign Evolved…

В Steam появились первые отзывы о Halo: Campaign Evolved, также свои обзоры опубликовали журналисты; God of War: Laufey стартует в феврале; отказ Sony от физических версий игр для PlayStation прокомментировали Дэн Хаузер и Ив Гиймо; Tomb Raider: Catalyst перенесли на 2028-й год; студия Warhorse зарегистрировала торговый знак Kingdom Come Salvation — возможно, так будет называться новая часть серии; IO Interactive выпустила патч для 007 First Light .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии