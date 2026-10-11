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SPORT24.ru

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«Краснодар» Галицкого не учится на своих ошибках: снова проиграли «Зениту» из-за тех же проблем

«Краснодар» Галицкого не учится на своих ошибках: снова проиграли «Зениту» из-за тех же проблем

Глушенков казнил.«Краснодар» старался, но все же лишился очков в домашнем матче против «Зенита» (3:2).

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