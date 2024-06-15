Фото: drive2.ruВчера 4,3K прочитали Пока бывший комедиант устраивает истерики из-за саммита в Швейцарии, и доводит своими высказываниями до исступления западных политиков, Владимир Путин озвучил реальные мирные предложения, на которых Россия готова завершить сегодняшний конфликт.