Безвизовый режим для граждан Вьетнама введен в России

Указом президента РФ введен безвизовый въезд в Россию для граждан Вьетнама сроком до 30 дней. Режим действует до 15 октября 2027 года.
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